В Кремле отреагировали на угрозы Трампа разбомбить Москву

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает, действительно ли президент США Дональд Трамп говорил, что может разбомбить Москву, если Россия пойдет войной против Украины.

По его словам, он не знает, насколько это правдивая информация, однако отметил, что у президента США достаточно жесткие высказывания.

«Правда ли, что Трамп такое Путину говорил? Трудно сказать. Тогда не было телефонных разговоров. Речь идет о периоде, когда Трамп не был президентом США», — ответил Песков.

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Ранее CNN сообщил, что Дональд Трамп рассказывал партнерам, что когда-то пытался удержать лидера РФ Владимира Путина от вторжения в Украину, угрожая бомбежками Москвы в ответ на эту агрессию.

«Я сказал Путину: если ты зайдешь в Украину, я разбомблю Москву чертовски. У меня нет выбора. А он такой: я тебе не верю. Но поверил мне на 10%», — сказал американский президент.

Впоследствии Трамп добавил, что подобное предупреждение он высказывал и лидеру КНР Си Цзиньпину по поводу возможной атаки на Тайвань — мол, Вашингтон в ответ разбомбит Пекин.

«Он думал, что я сумасшедший, — говорит Дональд Трамп о Си. — Но у нас никогда не было проблем».

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Заявления прозвучали в то время, когда Трамп пытался убедить собравшихся поддержать его второй президентский срок. Аудио записали во время мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке и Флориде в 2024 году. Файл попал к журналистам Джошу Дохе, Тайлеру Пейджеру и Айзеку Арнсдорфу — некоторые из отрывков они привели в своей новой книге «2024». Записи раньше не обнародовали. Кампания Трампа отказалась комментировать их содержание.