У Латвії на кордоні додатково перевірятимуть росіян і білорусів

Всіх громадян, які в'їжджають до Латвії з Росії та Білорусі, будуть додатково перевіряти.

Це передбачають прийняті урядом Латвії поправки щодо громадян з РФ та Білорусі, які отримали візу чи посвідку на проживання.

Про це повідомляє видання Delfi.

Раніше додаткових перевіркх зазнавали ті громадяни РФ, адресою або місцем народження яких були зазначені Чечня, Дагестан, Інгушетія і Північна Осетія. Тепер Служба державної безпеки Латвії рекомендувала додати до списку ще й Білорусь, Камерун і всю Росію.

Зазначено, що під час видавання візи або посвідки на проживання росіяни і білоруси повинні будуть проходити додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не буде їхній в'їзд загрожувати національній безпеці або громадському порядку Латвії.

Нагадаємо, до Праги з'їхалися міністри закордонних справ ЄС, щоб 30 серпня на саміті вирішити питання дозволу росіянам і надалі подорожувати Європою.

Читайте також:

Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму