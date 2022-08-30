Ворог завдає авіаударів по Херсонщині та ракетних ударів по Миколаєву - Генштаб

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія Російської Федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка, Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 30 серпня.

Завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного.

Ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти Миколаєва.

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія Російської Федерації активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання розвідки та блокування цивільного судноплавства.

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

Противник продовжує зазнавати значних втрат, особливо у живій силі.

Нагадаємо, за даними західних дипломатів, Російський Чорноморський флот, який колись вважався плацдармом для завоювання України Путіним, надто постраждав від інноваційних українських ракетних і безпілотних атак. Внаслідок цього, ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знизилась і тепер флот слугує лише як оборонна сила.

Втрати ворога на 30 серпня: ЗСУ ліквідували 47 550 окупантів

Читайте також: