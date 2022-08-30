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В Латвии на границе будут дополнительно проверять россиян и белорусов

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В Латвии на границе будут дополнительно проверять россиян и белорусов

Фото: unian.net

Всех граждан, въезжающих в Латвию из России и Белоруссии, будут дополнительно проверять.

Это предполагают принятые правительством Латвии поправки в отношении граждан из РФ и Беларуси, получивших визу или вид на жительство.

Об этом сообщает издание Delfi.

Ранее дополнительным проверкам подвергались те граждане РФ, адресом или местом рождения которых были указаны Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия. Теперь Служба Государственной безопасности Латвии рекомендовала добавить в список еще и Беларусь, Камерун и всю Россию.

Отмечено, что при выдаче визы или вида на жительство россияне и белорусы должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли их въезд угрожать национальной безопасности или общественному порядку Латвии.

Напомним, в Прагу съехались министры иностранных дел ЕС, чтобы 30 августа на саммите решить вопрос разрешения россиянам и дальше путешествовать по Европе.

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