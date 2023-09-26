У лавах російських окупантів назрівають бунти: що відомо

Невдоволення серед окупантів лише зростає. Це відбувається через відсутність ротацій, належних виплат, жахливе ставлення та відсутність перемог у росармії. Безумовно, взимку ситуація лише загостриться.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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За словами Євлаша, сьогодні фіксуються перехоплення про бунти, які вже назрівають у військах РФ, їхніх з'єднаннях. Їм обіцяли, що вони приїдуть героями, що їдуть ненадовго і матимуть короткі контракти.

"Їхнє керівництво їм же каже, що все – ротацій не буде, рідних ви побачите тільки після "перемоги", яка дуже аморфна, і незрозуміло, коли вона настане. Тому вже ці мобілізовані, які вже скоро буде рік після їхньої анонсованої великої мобілізації, вони вже починають обурюватися. Ми також фіксуємо перехоплення про те, що вони збираються складати зброю, бронежилети і відмовлятися від виконання поставлених завдань", – розповів він.

Як наголошує речник, російські окупанти "прозрівають" в окопах. Ба більше, попереду зима, тож усе посилиться, і логістика буде важкою. З огляду на публікації командувача Сухопутних військ Сирського, навіть бійцям так званих "Шторм-Z", "зекам" дають 1,5 літрову пляшку води на 2-3 особи. Це все, що у них є.

"Але коли настане зима і не можна буде знайти якийсь підніжний корм, коли стане холодно, не можна буде спати просто на вулиці десь під кущем, умовно кажучи, то все стане дуже й дуже сумно, і ці всі настрої помножаться на два, а то й на три", – каже Євлаш.

У ЗСУ спостерігатимуть, як розвиватимуться події. Проте основне завдання, акцентує речник, – захищати нашу країну і завдавати максимального ураження всім окупантам, які тут перебувають.

В окупованому Токмаку Запорізької області російські військові побили "мобіка" з Північної Осетії. Причиною стала національна ворожнеча, мовляв, "Росія для росіян".

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