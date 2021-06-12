У Москві затримали учасницю групи Pussy Riot

Pussy Riot — російська феміністська музична група, яка критикує режим Путіна.

Учасницю групи Pussy Riot Вероніку Нікульшину затримали в центрі Москви.

Про це йдеться в Тelegram-каналі Олексія Пивоварова.

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Дівчину затримали прямо під час інтерв'ю. Формальна причина затримання — куріння в громадському місці. За словами Нікульшиної, її зараз везуть в ОВС "Міщанський".

У травні цього року поліція вже затримувала Нікульшину. Їй присудили п'ять діб арешту за непокору поліції.

Нагадаємо, що 31 травня російського опозиціонера, колишнього виконавчого директора правозахисної організації "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова "зняли" з літака в аеропорту "Пулково" під Петербургом і затримали.

Раніше повідомлялося, що російський опозиціонер Дмитро Гудков, який недавно покинув Росію через переслідування і прибув в Україну, планує виїхати до Болгарії.

Колишній депутат Держдуми Росії Дмитро Гудков вимушений втікати в Україну – "Секретні матеріали"

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