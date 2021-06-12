В Москве задержали участницу группы Pussy Riot

Pussy Riot — российская феминистская музыкальная группа, которая критикует режим Путина.

Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину задержали в центре Москвы.

Об этом говорится в Тelegram-канале Алексея Пивоварова.

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Девушку задержали прямо во время интервью. Формальная причина задержания — курение в общественном месте. По словам Никульшиной, ее сейчас везут в ОВД "Мещанский".

В мае этого года полиция уже задерживала Никульшину. Ей присудили пять суток ареста за неповиновение полиции.

Напомним, что 31 мая российского оппозиционера, бывшего исполнительного директора правозащитной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова "сняли" с самолета в аэропорту "Пулково" под Петербургом и задержали.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Дмитрий Гудков, который недавно покинул Россию из-за преследований и прибыл в Украину, планирует уехать в Болгарию.

Бывший депутат Госдумы России Дмитрий Гудков вынужден бежать в Украину – "Секретные материалы"

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