Москва потерпає від мутацій коронавірусу: знайшли змінений "індійський" штам COVID-19

Фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим "індійським" штамом.

У Москві виявили змінений так званий "індійський" штам коронавірусу.

Про це заявив директор НДЦ епідеміології та мікробіології імені Гамалії Олександр Гінцбург, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Зараз ми визначаємо спектр штамів, які циркулюють в Москві - а тут вже далеко не один "уханьский" штам, є і змінений "індійський", - сказав він.

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За його словами, наразі тривають дослідження щодо ефективності російської вакцини "Супутник V" проти цього штаму. Водночас, він запевнив, що мовляв російський препарат є ефективним проти "індійського" штаму.

Раніше заступник директора Центру ім. Гамалії Денис Логунов допускав можливість поширення в столиці РФ "московських" штамів коронавірусу. За його словами, важливо моніторити уже виявлені мутації, особливо важливо стежити за індійським штамом, який має дві мутації.

"Ми не повинні пропустити той штам, який значно зміниться. Ми повинні їх виявляти, щоб у разі чого адаптувати і робити нові варіанти вакцин, як це відбувається з грипом", - сказав Логунов.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у "бразильскому" та "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19.

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