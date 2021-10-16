У ОАЕ невідомі поцупили з банку 35 млн доларів, підробивши голос директора

Це вже другий відомий випадок шахраїйства,в якому використовували інструменти для формування голосу для здійснення крадіжки.

У ОАЕ сталася крадіжка грошей з банку з використанням нової технології кіберзлочинцями. Вони клонували голос директора однієї з компаній і викрали 35 млн доларів.

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Про це повідомляє Forbes.

Менеджеру банку в Об’єднаних Арабських Еміратах зателефонував чоловік, голос якого він впізнав, - директор компанії, з якою він спілкувався раніше. Директор розповів, що йому знадобляться послуги банку, щоб санкціонувати деякі перекази на суму 35 мільйонів доларів.

На пошту банку надійшли відповідні листи від зазначеної компанії, тож керівник банку, вважаючи, що все виглядає законно, почав здійснювати перекази.

Виявилося, що шахраї використали технологію "глибокого голосу", щоб клонувати голос директора компанії.

У поліції ОАЕ вважають, що це була складна схема, в якій брали участь щонайменше 17 осіб, які надсилали викрадені гроші на банківські рахунки по всьому світу.

Це вже другий відомий випадок шахрайства,в якому використовували інструменти для формування голосу для здійснення крадіжки, але,він став набагато більш успішними, ніж перший, в якому шахраї використовували цю технологію, щоб видавати себе за виконавчого директора британської енергетичної компанії під час спроби вкрасти $ 240 000 у 2019 році, повідомляє Wall Street Journal.

Нагадаємо, що "ПриватБанк" вводить нові обмеження на грошові перекази. Відтепер відправляти або отримувати на картку можна не більше 100 переказів на місяць.

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