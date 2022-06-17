У Підмосков'ї знайшли мертвим колишнього керівника "Росозброєння"

Російського чиновника виявлено мертвим у його власному будинку в Одинцовському районі Підмосков'я. Слідчий комітет стверджує, що смерть не має "кримінального характеру".

Колишнього голову компанії "Росозброєння" Олексія Огарьова знайдено мертвим у своєму котеджі.

Про це заявила помічниця керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету (ДСУ СК) росії у Московській області Ольга Врадій, пише пропагандистське видання ТАСС.

Згідно з даними слідчих, смерть чоловіка має не кримінальний характер. Проте точну причину смерті буде встановлено за результатами експертизи.

Огарьов очолював державну організацію "Росозброєння" з 1999 по 2000 роки.

За свою кар'єру Огарьов також обіймав посади постійного представника Росії при ОБСЄ, заступника керівника адміністрації президента та заступника секретаря російського Радбезу. Відомо, що свого часу Огарьов навчався з Олексієм Дьяченком, чоловіком доньки першого президента росії Бориса Єльцина.

Нагадаємо, що в селі Ромашково біля Москви знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка виявилася донькою заступника міністра будівництва Московської області Марата Сибатуліна.