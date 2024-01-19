У Польщі через діаманти українку не впустили до літака та затримали: що сталось

У Польщі в аеропорту затримали українку, яка перевозила діаманти. Жінка хотіла приховати наявність коштовного каміння на 1,5 млн злотих.

Про це повідомляє Палата податкової адміністрації у Варшаві.

Згідно з повідомленням служби, жінка їхала з Вірменії, дорогоцінне каміння було в її ручній поклажі.

"Співробітники Митно-фіскальної служби (МФС) з пасажирського митного відділення у Варшаві направили мандрівницю з пункту пропуску "нічого не повідомляти" на перевірку. Громадянка України прибула з Вірменії і мала продовжити свою подорож до Бельгії" - йдеться на урядовому сайті.

Вилучені діаманти. Фото: польська податкова

Однак через спробу приховати діаманти її не впустили до літака і вона передчасно завершила свою подорож у варшавському аеропорту ім. Шопена. Там її затримали правоохоронці.

Під час обшуку в її ручній поклажі були виявлені діаманти. Вони важили майже 670 карат, або 134 грами.

Як йдеться у повідомленні, жінка пред'явила правоохоронцям рахунки-фактури, що підтверджують купівлю коштовностей.

"Вартість затриманого дорогоцінного каміння оцінюється у понад 1,5 мільйона злотих. Якби камені були продані, збитки для державного бюджету склали б понад 350 000 злотих", - йдеться у повідомленні.

Громадянці України загрожує штраф.

Нагадаємо, у Польщі під час масштабних обшуків затримали українців.

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