У Польщі просто на колії висипали ріпак із українських вагонів-зерновозів

У Польщі на залізничній станції "Дорогуськ" 23 лютого невідомі висипали з двох українських вагонів-зерновозів ріпак, що прямував до Німеччини.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

В компанії заявили про чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Польщі.

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"Зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі", – йдеться в повідомленні.

"Укрзалізниця" готує звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", – заявив міністр розвитку громад, територій та інфаструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо, напередодні польські фермери-протестувальники висипали на колії зерно з українських вагонів. Кубраков заявив, що це чергова політична провокація, спрямована на розкол між народами України і Польщі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Польські протестувальники перекрили залізницю і розсипали зерно з вагона!

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