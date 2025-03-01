У Польщі третя група добровольців підписала контракт з ЗСУ

У п’ятницю, 28 лютого, в Любліні кількадесят українських добровольців, що проживають за кордоном, підписали контракти з ЗСУ. Серед них — громадяни України, які мешкають у США, Канаді, Естонії, Норвегії та Німеччині.

Про це повідомляє Укрінформ.

Генконсул України в Любліні Олег Куць зазначив, що підписання контрактів третьою групою українців свідчить про успішність проєкту, його стабільність і високий рівень зацікавленості.

"Зараз охоче заявки подають жінки, а також молодь. Ми бачимо зацікавлення з усього світу, оскільки в цій групі є, зокрема, українці із США, Канади, Естонії, Норвегії, Німеччини. Розширюється географія, ми йдемо в хорошому напрямку",- наголосив український дипломат.

Генконсул України в Любліні Олег Куць повідомив, що для ефективного розширення проєкту на інші країни необхідно продемонструвати його повний цикл у співпраці з польськими партнерами. Це включає три етапи навчання добровольців, що стане основою для подальшої презентації проєкту іноземним партнерам і прискорить процес.

Куць також зазначив, що на сьогодні вже більше 1,5 тис. заявок на вступ до Українського легіону, а добровольці з першої групи, підписавши контракти в листопаді, наразі проходять другий етап підготовки за спеціальностями. Петро Гаркуша, представник рекрутингового центру, відзначив, що основні 45 днів базової підготовки в Польщі мають вирішальне значення для вибору подальшої спеціалізації добровольцями.

Нагадаємо, раніше в ректрутинговому центрі в Польщі повідомляли, що добровольці зможуть підписати контракт або на три роки, або до завершення війни. Після цього людей відправлять на один із польських полігонів, де вони проходитимуть вишкіл.

Читайте також: