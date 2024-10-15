В Україні стартує електронний рекрутинг: у "Дії" з'явиться нова функція

Добровольці зможуть обрати підрозділ та подати заяву на контракт за допомогою порталу "Дія".

Уряд погодив пропозицію Мінцифри щодо реалізації дворічного проєкту рекрутингу до лав Сил оборони в електронній формі. Відповідна функція з'явиться на порталі "Дія".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проєкту. Визначено, що учасниками експериментального проєкту є громадяни України віком від 18 до 55 років, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків, не проходять військову службу… та виявили бажання взяти участь в експериментальному проєкті", – зазначив Мельничук.

Він уточнив, що скористатись можливістю електронного рекрутингу зможуть тільки ті громадяни України, які зараз не проходять військову службу у ЗСУ чи інших військових формуваннях, не є співробітниками правоохоронних органів, СБУ та ГУР, а також досі не отримували бойову повістку.

Представник Кабміну у Верховній Раді пояснив, що особи, які добровільно бажають долучитись до захисту держави від російських загарбників, за допомогою електронного рекрутингу з використанням засобів порталу "Дія" зможуть:

обрати військову частину для проходження служби;

визначити бажану чи наявну військову спеціальність;

подати заяву про проходження військової служби за контрактом.

Нагадаємо, новий комбриг 72-ї ОМБр описав, як працює рекрутинг до бойових частин за межами ТЦК. Охріменко запевнив, що охочі служити на тій чи іншій посаді у 72-й бригаді потраплять до того підрозділу, який вони обрали.

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