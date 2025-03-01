В Польше третья группа добровольцев подписала контракт с ВСУ

Заявки поступают из разных стран, в том числе из США, Канады, Эстонии и Норвегии.

В пятницу, 28 февраля, в Люблине несколько десятков проживающих за рубежом украинских добровольцев подписали контракты с ВСУ. Среди них — граждане Украины, проживающие в США, Канаде, Эстонии, Норвегии и Германии.

Об этом сообщает Укринформ.

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц отметил, что подписание контрактов третьей группой украинцев свидетельствует об успешности проекта, его стабильности и высоком уровне заинтересованности.

"Сейчас охотно заявки подают женщины, а также молодежь. Мы видим интерес со всего мира, поскольку в этой группе есть, в частности, украинцы из США, Канады, Эстонии, Норвегии, Германии. Расширяется география, мы идем в хорошем направлении", — подчеркнул украинский дипломат.

Генконсул Украины в Люблине Олег Куц сообщил, что для эффективного расширения проекта на другие страны необходимо продемонстрировать его полный цикл сотрудничества с польскими партнерами. Это включает в себя три этапа обучения добровольцев, что станет основой для дальнейшей презентации проекта иностранным партнерам и ускорит процесс.

Куц также отметил, что на сегодняшний день уже более 1,5 тыс. заявок на вступление в Украинский легион, а добровольцы из первой группы, подписав контракты в ноябре, проходят второй этап подготовки по специальностям. Петр Гаркуша, представитель рекрутингового центра, отметил, что основные 45 дней базовой подготовки в Польше имеют решающее значение для выбора дальнейшей специализации добровольцами.

Напомним, ранее в ректрутинговом центре в Польше сообщалось, что добровольцы смогут подписать контракт либо на три года, либо до окончания войны. После этого людей отправят на один из польских полигонов, где они будут проходить обучение.

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