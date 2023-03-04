У Польщі зловмисник підпалив автомобілі швидкої, призначені для допомоги Україні

Одна з машин для харківської лікарні згоріла вщент. Ймовірного винуватця підпалу затримали.

У суботу, 4 березня, в місті Радлуві на південному сході Польщі поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у навмисному підпалі транспортних засобів, призначених для допомоги постраждалій війною Україні. Одна швидка згоріла повністю, ще одну - ймовірно, вдасться відремонтувати.

Про це повідомляє телеканал TVN24 на своєму сайті.

Пожежа виникла пізно ввечері в п’ятницю на стоянці муніципального офісу. У суботу на місці події працювала поліція, встановивши, що автівки підпалили навмисно. За підозрою в підпалі затримано 35-річного чоловіка.

У суботу вранці обидві машини швидкої допомоги повинні були відправитися до України в колоні фонду “Сила майбутнього”. Знищена швидка призначалася для однієї з лікарень Харкова - міста, яке часто потрапляє під удари російських ракет.

Також читайте У Польщі українців цинічним способом ошукали на величезні суми: які діяли шахраї

Фонд, який майже щотижня протягом року привозить в Україну гуманітарну допомогу, зараз збирає гроші на нову машину.

“Ми не можемо залишитися байдужими до потреби лікарні, яка чекала на цю швидку”, - запевнили благодійники.

До України мали доставити десять автомобілів – шість санітарних і чотири пікапи. Після пожежі колона зменшилася до чотирьох карет швидкої допомоги та двох пікапів.

Друга частина транспорту – дві вантажівки з медичним обладнанням – не постраждали і поїхали до українських лікарень.

Нагадаємо, Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2 та 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

Читайте також: