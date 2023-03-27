У Росії черговий літак не долетів до місця призначення: що сталося

Борт авіакомпанії "Азимут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода.

У Росії, 26 березня, літак змушений був перервати політ та запросити на екстрену посадку.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що борт авіакомпанії "Азимут" не зміг долетіти до Москви з Нижнього Новгорода. Літак подав сигнал небезпеки на висоті трохи більше 3000 метрів над містом.

"Лайнер одразу почав розвертатися, щоб повернутися в аеропорт вильоту. Загалом Sukhoi Superjet 100 провів у польоті близько 20 хвилин і благополучно приземлився.Офіційно повідомили, що літак авіакомпанії "Азімут" летів без пасажирів, на борту було лише п'ять членів екіпажу. Причини авіаінциденту не повідомляються", - йдеться у повідомленні.

На SSJ100 ставлять лише раніше випущені двигуни, бо компанія PowerJet припинила їх випуск після вторгнення в Україну. Наразі в Росії працюють над створенням двигуна, який передбачається ставити на Superjet New, що має стати імпортозаміщеною модифікацією Superjet 100.

Раніше стало відомо, що у Росії зазнав аварії черговий вертоліт, на борту якого перебувало 5 осіб. Наразі відомо, що 4 з них постраждали, одна людина загинула.

Читайте також: