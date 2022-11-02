У Росії продовжується мобілізація, незважаючи на заяви влади про її завершення - ISW

Росіяни продовжують отримувати повістки в Тюмені та Санкт-Петербурзі

Попри заяви голови Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу про те, що 28 жовтня відбулось завершення часткової мобілізації та перехід на строкову службу, в різних регіонах РФ продовжуються мобілізаційні заходи.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У російському Центральному військовому окрузі журналістам місцевого видання повідомили, що процеси мобілізації триватимуть по всій Росії, доки президент Росії Володимир Путін не підпише указ про припинення періоду мобілізації.

Російські ЗМІ повідомляють про, що чоловіки продовжують отримувати повістки в Тюмені та Санкт-Петербурзі.

"Влада українських Мелітополя та Маріуполя також повідомила, що російська окупанти продовжують зганяти українців у добровольчі батальйони та загони територіальної оборони", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Ічкерії Ахмед Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив за кордон мільйон втікачів від мобілізації.

Також ми раніше інформували, що у Держдумі РФ не виключають оголошення Путіним нової мобілізації.

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