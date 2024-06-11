У Росії "заслужений вчитель країни" розбещував 13-річних школярок

У Брянській області 84-річного "заслуженого вчителя РФ" підозрюють у розбещенні школярок. За версією слідства, він показував шестикласницям відео для дорослих.

Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Зазеачається, що 13-річні дівчатка ходили в гурток образотворчого мистецтва в гімназії одного з районів області. Його вів 84-річний викладач Микола - заслужений учитель РФ і "відмінник народної освіти". Як вважають слідчі, у січні на одному із занять учитель ІЗО вирішив зіграти у вчителя анатомії — він показав дівчаткам порнофото і відео.

За даними Baza, на вчителя порушили справу за статтею про розпусні дії щодо двох або більше осіб. Миколу відправили під домашній арешт, якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Росії шахрай під виглядом вампіра з "Битви екстрасенсів" виманив у дівчини інтимні фото, щоб зняти з неї пороблення. Усе це обійшлося росіянці у 70 тисяч рублів.

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