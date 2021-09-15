У Сербії парламент ухвалив закон про захист кирилиці

Аналогічний закон ухвалили у парламенті Республіки Сербської (федеративної складової Боснії і Герцеговини).
Народна скупщина (парламент) Сербії ухвалила закон "Про вживання сербської мови в суспільному житті і про захист і збереження кириличного письма".
Закон зобов’язує державні підприємства, ЗМІ та телебачення використовувати кирилицю. Приватні компанії, які переведуть діловодство на кирилицю, отримають податкові пільги.
Аналогічний закон ухвалили у парламенті Республіки Сербської (федеративної складової Боснії і Герцеговини) за ініціативи президента Мілорада Додіка, відомого своїми проросійськими поглядами. Боснійці вже заявили, що цей закон їх дискримінує. Документ планують відправити на розгляд Конституційного Суду РС.
Зазначимо, що у Сербії використовують і кириличний, і латинський алфавіти. Згідно з дослідженням 2014 року — 47% населення Сербії використовують латиницю, і 36% — кирилицю.
Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україні слід з кирилиці перейти на латиницю. Ця пропозиція викликала широку дискусію у суспільстві.
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