У смертельній ДТП серйозно постраждав міністр оборони Хорватії: фото

В аварії загинув водії мікроавтобуса, з яким зіштовхнувся автомобіль хорватського міністра.

У суботу, 11 листопада, 44-річний міністр оборони Хорватії Маріо Банозич отримав серйозні поранення в автомобільній аварії, в якій загинула ще одна людина.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на місцевих чиновників.

Аварія сталася близько 6 ранку на дорозі на сході Хорватії. Міністр оборони Хорватії перебував за кермом автомобіля, який зіткнувся з фургоном. В результаті аварії загинув водій мікроавтобуса.

“Ми висловлюємо співчуття родині загиблої людини”, — заявив речник уряду Марко Міліч на платформі X, раніше відомій як Twitter.

Міліч додав, що стан Банозича не загрожує його життю, хоча він отримав серйозні травми. Лікарі сказали, що у нього забій голови та головного мозку, він залишається під наглядом, але перебуває у притомному стані.

У заяві міністерства оборони йдеться, що ведеться розслідування, щоб встановити обставини події.

Місцевий новинний портал Index повідомив, що Банозич, очевидно, їхав на полювання, коли розбився.

Місце ДТП, в якій постраждав міністр ооборони Хорватії / Фото: із соцмереж

На фотографіях з місця події видно, як розбитий автомобіль Банозича перекинувся на бік біля сильно пошкодженого фургона в дощовий і туманний день.

Нагадаємо, у липні цього року в Тернопільській області сталася аварія за участі автомобіля, який був у кортежі прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час його візиту до України.

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