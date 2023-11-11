Наслідки обстрілів РФ по Україні: у Міненерго розповіли, де не буде світла

Через обстріл на Сумщині пошкоджено підстанцію, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Внаслідок обстрілу одного з прикордонних районів Сумщини сталося загоряння обладнання підстанції. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу відключилася одна лінія електропередачі напругою 6 кВ, без світла залишалося понад 1,1 тис. споживачів. Також у Нікополі обстрілом пошкоджено газопровід низького тиску – є відключені споживачі.

Про це повідомляє Міненерго, водночас зазначаючи, що енергогенеруючі потужності працюють у штатному режимі.

"Запасів вугілля та мазуту на складах достатньо для безперебійної роботи станцій. Обсяг електроенергії, що виробляється, достатній для повного забезпечення потреб споживачів і промисловості", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у короткостроковий ремонт виводилися три блоки ТЕС. Один з них вже підключено до мережі, другий – у резерві, на третьому триває ремонт.

Де не буде світла

На Донеччині за минулу добу внаслідок бойових дій вимикалися 12 населених пунктів.

У Харківській області через бойові дії відключилася одна повітряна лінія 10 кВ, частково знеструмлено один населений пункт, без світла залишаються понад 1,6 тисячі споживачів.

У Чернігівській області через ворожі обстріли знеструмлено 18 населених пунктів, тривають ремонтні роботи.

Також через бойові дії залишаються знеструмленими понад 2,5 тисячі споживачів на Сумщині.

Без електропостачання залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях.

Загалом за добу енергетики заживили понад 3,6 тисячі споживачів.

На Одещині через технологічні порушення було відключено понад 1,5 тисячі споживачів, усі вже заживлені.

Нагадаємо, останнім часом Росія посилила атаки балістикою.

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