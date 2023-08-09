У США акула напала на українку: хижачка відкусила 9 кілограмів тіла 

У США акула атакувала українку Тетяну Колтунюк, яка родом з Одеси, проте мешкає у Нью-Йорку. За даними місцевих журналістів, хижачка відкусила майже 9 кілограм плоті, жінці вдалось вижити, зараз медики її рятують.

Про це пише The New York Times.

65-річна Тетяна Колтунюк зазнала нападу біля берега біля пляжу Роквей-Біч. Акула відкусила їй великий шматок лівої ноги вище коліна. Рятувальники помітили її крики про допомогу у воді - і витягли її на берег, де їй надали першу допомогу. Також їй наклали джгут на ногу, щоб зупинити кровотечу до прибуття швидкої допомоги.

Колтунюк доправили до лікарні Ямайки, де у вівторок персонал повідомив, що вона перебуває у стабільному, але критичному стані. За даними поліцейського звіту, жінка втратила близько 20 фунтів (9 кілограмів) плоті.

Жертва акули Тетяна Колтунюк. Facebook/Tatyana Koltunyuk

Після нападу в понеділок увечері поліція Нью-Йорка обстежила територію за допомогою гелікоптерів і безпілотників, але не виявила жодної акули.

"Ми сподіваємося на повне одужання цієї плавчині. Хоча це була страшна подія, ми хочемо нагадати нью-йоркцям, що укуси акул у Роквеї трапляються вкрай рідко", - сказала заявила речниця департаменту парків Нью-Йорка Меган Лалор.

Співробітники парку та експерти заявили, що цей укус акули був першим на пляжі Роквей-Біч "за останній час".

"Я не думаю, що за всю свою історію я чув про подібні травми в наших водах, незважаючи на те, що я працюю з акулами вже 30 років. Сама по собі травма незвичайна", - сказав Ганс Волтерс, польовий науковець із Нью-Йоркського акваріума Товариства охорони дикої природи.

Нагадаємо, в Австралії величезна акула на очах у відпочивальників біля пляжу пошматувала 59-річного чоловіка. Потерпілий помер від отриманих травм.

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