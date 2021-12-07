У Нью-Йорку в салоні краси обвалилася підлога, є постраждалі: фото

У Нью-Йорку в салоні краси обвалилася підлога, є постраждалі: фото

Підлога закладу, розташованого на першому поверсі сторічної будівлі, провалилася у підвал.

У США внаслідок обвалення підлоги в одному з салонів краси Нью-Йорка постраждали троє людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє ABC News.

Зазначається, що інцидент стався в районі Бронкс у неділю, 5 грудня, близько 17:45 за місцевим часом, коли підлога закладу New Klaman Hair Braiding, розташованого на першому поверсі сторічної будівлі, провалилася у підвал.

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За кілька хвилин до інциденту відвідувачі почули "дивні звуки" та помітили, що "підлога рухається". Злякавшись, більшість із них встигла вибігти з салону.

Відомо, що двох дорослих госпіталізували до лікарні Святого Варнави, а дитину доставили до медцентру Монтефіоре. За даними видання, усі постраждалі отримали легкі травми.

За словами речника нью-йоркського Департаменту будівництва Ендрю Руданського, обвалення сталося через те, що "власник не доглядав підлогу в перукарні".

Ситуацію взяли під контроль впродовж двох годин. Експерти, які обстежили місце події, запевняють, що решта будівлі є "структурно стабільною". Тим часом власнику нерухомості оголосили про порушення через "нездатність утримувати будівлю".

"Ми також наказали йому найняти професійного інженера для складання інженерного звіту будівлі для нашої перевірки та складання планів ремонту", - зауважив Руданський.

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