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У США зіткнулися два літаки: не вижив ніхто (фото, відео)

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Внаслідок авіакатастрофи в аеропорту міста Норт-Лас-Вегас загинуло четверо людей.

У неділю, 17 липня, два одномоторних літаки зіткнулися у небі над американським містом Норт-Лас-Вегас.

Про це повідомляє Fox News.

За словами офіційних осіб, внаслідок пригоди загинули четверо людей.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), зіткнення одномоторного Piper PA-46 та Cessna 172 сталося під час приземлення одного з них в аеропорту. На борту кожного літака було по дві людини.

В Інтернеті публікують відео, на якому щось схоже на понівечені рештки літака догорає у вогні на злітній смузі аеропорту, а також фото із розбитим літаком.

 
FAA та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді. 

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