У США зіткнулися два літаки: не вижив ніхто (фото, відео)

У неділю, 17 липня, два одномоторних літаки зіткнулися у небі над американським містом Норт-Лас-Вегас.

Про це повідомляє Fox News.

За словами офіційних осіб, внаслідок пригоди загинули четверо людей.

За даними Федерального управління цивільної авіації (FAA), зіткнення одномоторного Piper PA-46 та Cessna 172 сталося під час приземлення одного з них в аеропорту. На борту кожного літака було по дві людини.

В Інтернеті публікують відео, на якому щось схоже на понівечені рештки літака догорає у вогні на злітній смузі аеропорту, а також фото із розбитим літаком.

JUST IN: NLV Police have confirmed to @FOX5VEGAS that there was a plane crash at the NLV airport around noon today. "At this time it is still very preliminary and I’m unable to confirm any deaths," Officer Alexander Cuevas said. "I’m headed to the scene shortly." https://t.co/J1sSn8yC4b — Maddie White (@maddiewhitetv) July 17, 2022



FAA та Національна рада з безпеки на транспорті проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Міссурі потяг Amtrak із понад 200 пасажирами зійшов з рейок після того, як врізався в самоскид на неконтрольованому переїзді.

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