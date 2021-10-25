У Туреччині затримали 7 росіян, яких підозрюють у підпалах лісів

Затримані твердять, що навпаки намагались ліс гасити.
Сімох росіян затримали в турецькій Анталії за підозрою в підпалі лісу вздовж популярної серед туристів Лікійської стежки.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Пожежа спалахнула минулої суботи, і, коли рятувальники прибули на місце, виявили там групу туристів із Росії. Слідство вважає, що відпочивальники ненавмисне підпалили ліс – найімовірніше, з необережності. І тепер їм загрожує до семи років за гратами.
Тим часом росіяни свою провину заперечують. Кажуть, що поряд із пожежею опинилися випадково, і навпаки – намагалися допомогти гасити вогонь і навіть самі викликали рятувальників.
Турецька поліція пильно відслідковує ситуацію з лісовими пожежами. Адже влітку через масштабні займання на півдні країни загинули десятеро людей, а сотні отримали травми.