У Туреччині затримали 7 росіян, яких підозрюють у підпалах лісів

У Туреччині затримали 7 росіян, яких підозрюють у підпалах лісів

Затримані твердять, що навпаки намагались ліс гасити.

Сімох росіян затримали в турецькій Анталії за підозрою в підпалі лісу вздовж популярної серед туристів Лікійської стежки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Пожежа спалахнула минулої суботи, і, коли рятувальники прибули на місце, виявили там групу туристів із Росії. Слідство вважає, що відпочивальники ненавмисне підпалили ліс – найімовірніше, з необережності. І тепер їм загрожує до семи років за гратами.

Тим часом росіяни свою провину заперечують. Кажуть, що поряд із пожежею опинилися випадково, і навпаки – намагалися допомогти гасити вогонь і навіть самі викликали рятувальників.

Турецька поліція пильно відслідковує ситуацію з лісовими пожежами. Адже влітку через масштабні займання на півдні країни загинули десятеро людей, а сотні отримали травми.

Новини світу: в Анталії затримали 7 росіян за підозрою в підпалі лісу вздовж Лікійської стежки

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання