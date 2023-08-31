У Великій Британії назвали прізвище нового міністра оборони

Новим міністром оборони Великої Британії став Грант Шеппс.

Про це повідомляє уряд Британії в Twitter.

Минулого тижня він відвідав Київ в якості міністра енергетики та вуглецевої нейтральності Великої Британії.

Sky News зазначає, що для політика нова посада стане п'ятою у британському уряді за останній рік. Раніше він устиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії та міністром енергетики.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 31 серпня подав заяву про відставку. Він перебував у кріслі очільника Міноборони чотири роки.

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