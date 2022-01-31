Український айтівець в Дубаї розбив орендоване авто за понад 1 млн доларів

Бізнесмен припускає, що причиною ДТП стала технічна несправність італійського авто.

Керівник IT-компанії Traffic Devils Олександр Слобоженко в Дубаї взяв напрокат гібридний суперкар Ferrari SF90 Stradale. Проте поїздка виявилася недовгою - українець на авто потрапив у аварію.

Про це український айтівець повідомив у своєму Instagram.

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Бізнесмен припускає, що причиною ДТП стала технічна несправність італійського авто.

На фото видно, що суперкар зазнав не значних пошкоджень, проте фронтальні подушки безпеки таки спрацювали, що свідчить про високу швидкість руху перед зіткненням.

Як розповідає сам Слобоженко, суперкар взяв не просто покататись і отримати "гострі відчуття". Айтвець планував порівняти авто зі своїм Lamborghini Huracan і вирішити, чи варто його поміняти.

Фото: https://www.instagram.com/p/CZXXadQKwHb/

Слід зазначити, що розбите Ferrari є одним з найшвидших авто за всю історію марки. Його максимальна швидкість становить 340 км/год.

Нагадаємо, у місті Березань Київської області жінки виштовхали автобус, який застряг у кучугурах. Спільними зусиллями пасажирки врятували транспорт із снігової пастки.

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