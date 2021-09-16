В Індії чоловіка, який зник, знайшли через дні у пащі крокодила

В Індії чоловіка, який зник, знайшли через дні у пащі крокодила

Місцевий житель пішов відпочивати і більше не повернувся.

Житель індійського села зник безвісти. Його знайшли через три дні в пащі крокодила.

Про це повідомляє видання Hindustan Times.

Судхів Сінгх Дебу відпочивав недалеко від озера і не повернувся додому. Через три дні місцевий фермер помітив на березі озера крокодила, який доїдав людські рештки.

Чоловік негайно повідомив поліції, після чого на місце прибули співробітники правоохоронних органів та спеціалісти з охорони лівого господарства.

Слідчий каже, що чоловік загинув у результаті нападу крокодила, але не виключає, що він був вбитий і скинутий в озеро.

Нагадаємо, в австралійському штаті Квінсленд застрелили двометрового крокодила після того, як він покалічив двох військовослужбовців.

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