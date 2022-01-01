В Індії під час релігійного свята у храмі затоптали 12 людей

В Індії під час релігійного свята у храмі затоптали 12 людей

Ще 13 паломників отримали травми.

В Індії в Катрі під час релігійного свята у храмі Мата Вайшно Деві сталася тиснява. В результаті загинули 12 людей та 13 отримали поранення.

Про це повідомляє індійське видання ANI.

Подія сталася 1 січня о 2:45 ранку. Тисняві передував конфлікт, який стався між двома групами людей. Вони почали штовхатися, а далі до штовханини доєдналися інші і сталася тиснява.

В результаті 12 людей загинули в тисняві та ще 13 були доправлені до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Уряд Індії розпорядився провести розслідування.

Нагадаємо, що в індійському штаті Гоа відкрили статую нападникові "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду.

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