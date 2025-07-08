Виверження вулкана в Індонезії: села вкриті попелом, закрито школи і скасовано рейси

Виверження вулкана. / © Associated Press

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Другу добу в Індонезії триває виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі. Утворилася велика хмара лави та попелу, що призвело до скасування рейсів та закриття шкіл.

Про це повідомляє The Independent, а також Sky News.

Сьогодні зранку густий шар вулканічного попелу покрив села південно-центральної Індонезії, а хмари лави та попелу піднялися на висоту до 4 км. За даними місцевої влади, виверження розпочалося ще опівдні 7 липня. Тоді стовп попелу сягнув 18 км у висоту. Напередодні вечері вулкан знову активізувався. Вибух викинув лаву та нову хмару попелу, яка піднялася на 13 км.

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Спостереження з дронів показали, що лава заповнює кратер. Це свідчить про глибинний рух магми, яка спричинила вулканічні землетруси.

"У регіоні запровадили надзвичайний стан. Жителям і туристам заборонено наближатися до кратера ближче, ніж на шість кілометрів”, - наголошує місцева влада.

У потерпілих районах дороги та рисові поля вкрилися шаром сірого попелу. Місцевим жителям радять обмежити перебування на вулиці.

Наразі про постраждалих чи загиблих не повідомлялося. Втім, мешканці були змушені надягти маски та покидати свої домівки. У соцмережах поширюються фото й відео, на яких видно, як люди тікають під дощем з попелу та гарячого гравію.

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В Індонезії знову активізувався вулкан Левотобі. / © Associated Press

У понеділок, 7 липня, індонезійський вулкан Левотобі Лакі Лакі вивергся. / © Associated Press

Як повідомлялося, в Техасі через повені загинули щонайменше 43 людини. Серед них — 15 дітей. Ще 27 дітей вважаються зниклими безвісти. Рятувальні служби продовжують пошукові роботи в регіоні, який найбільше постраждав від паводків.