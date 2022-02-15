В Іспанії через град зіткнулися до пів сотні авто, десятки постраждалих

В Іспанії через град зіткнулися до пів сотні авто, десятки постраждалих

Причиною зіткнення автомобілів називають погані погодні умови.

В іспанській провінції Барселона увечері в понеділок, 14 лютого, зіткнулися понад 30 автомобілів, внаслідок чого щонайменше 30 людей постраждали.

Про це з посиланням на регіональних медиків повідомляє Euro Weekly News .

Як уточнює каталонська служба дорожнього руху, у ДТП були задіяні близько 30 транспортних засобів. Деякі місцеві ЗМІ пишуть про 50 машин.

Також читайте У Китаї потужний снігопад: на дорозі зіткнулися 30 автомобілів

Причиною зіткнення автомобілів називають погані погодні умови, оскільки в районі місця аварії пройшов сильний град.

Нагадаємо:

У американському штаті Юта сталася масштабна смертельна ДТП. Причиною аварії, в якій зіштовхнулися одразу 20 автівок, стала погана видимість через сильний вітер, що підняв у повітря хмари пилу та піску. Сам інцидент трапився в місті Кенош. На жаль, але в цій ДТП не обійшлося без летальних випадків. Одразу семеро осіб загинули внаслідок цієї аварії, серед яких були й діти. Ще десятеро отримали травми різної ступені тяжкості.

Новини світу: у штаті Техас через ожеледь сталася масова аварія з понад сотнею машин

Читайте також: