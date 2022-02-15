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В Испании из-за града столкнулись до полусотни авто, десятки пострадавших

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В Испании из-за града столкнулись до полусотни авто, десятки пострадавших

Фото: world-today-news.com

Причиной столкновения автомобилей называют плохие погодные условия.

В испанской провинции Барселона вечером в понедельник, 14 февраля, столкнулись более 30 автомобилей, в результате чего по меньшей мере 30 человек пострадали.

Об этом со ссылкой на региональных медиков сообщает Euro Weekly News.

Как уточняет каталонская служба дорожного движения, в ДТП было задействовано около 30 транспортных средств. Некоторые местные СМИ пишут о 50 машинах.

Причиной столкновения автомобилей называют плохие погодные условия, поскольку в районе аварии прошел сильный град.

Напомним:

В американском штате Юта произошло масштабное смертельное ДТП. Причиной аварии, в которой столкнулись сразу 20 автомобилей, стала плохая видимость из-за сильного ветра, поднявшего в воздух облака пыли и песка. Сам инцидент произошел в городе Кенош. К сожалению, но в этом ДТП не обошлось без летальных исходов. Сразу семь человек погибли в результате этой аварии, среди которых были и дети. Еще десять получили травмы разной степени тяжести.

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