В Італії звільнили з-під варти українського режисера Лавренчука

Італійський суд звільнив українця.

Неапольський суд виніс остаточне рішення щодо звільнення українського режисера Євгена Лавренчука, визнавши звинувачення проти нього з боку РФ сфабрикованими, а мотиви переслідування – політичними.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Рішення стало результатом ініційованого мною звернення Національної поліції України до Інтерполу щодо зловживання Росією відомостями в інформаційній системі Інтерпол.

За результатами цього звернення відомості щодо громадянина України Євгена Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом Національного центрального бюро Інтерполу в Російській Федерації були видалені через їх невідповідність положенням статті 3 Статуту Інтерполу, згідно з якою суворо заборонено здійснювати будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру", - написала Денісова.

Зі свого боку суд Неаполя поставив крапку у цьому процесі та звільнив Євгена Лавренчука.

Нагадаємо, Лавренчука затримали 17 грудня 2021 року у Неаполі. Режисера звинувачували у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ.

