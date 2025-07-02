Від Трампа вимагають провести терміновий брифінг щодо допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік надіслав президенту США Дональду Трампу листа з вимогою провести екстрений брифінг для Конгресу щодо призупинення військової допомоги Україні і закликав до відновлення постачання.

Про це повідомив колишній журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш на своїй сторінці у Facebook.

«Українські солдати не лише захищають свою батьківщину, вони тримають лінію оборони всього демократичного світу. У захисті свободи не може бути половинчастих заходів. Відвага України має бути підкріплена діями — США повинні, як завжди, відстоювати мир через силу», — йдеться у цьому листі.

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Український журналіст опублікував повністю цей відкритий лист від конгресмена-республіканця, адресований американському президенту.

Остап Яриш зауважив, що до заклику Браян Фріцпатріка приєднався інший республіканський конгресмен, Майкл МакКол.

«Я очолював зусилля щодо законопроєкту про додаткову допомогу Україні, щоб вона нарешті мала зброю для відбиття жорсткої та неспровокованої атаки Росії. … Зараз саме час показати Путіну, що ми налаштовані серйозно. Це починається з забезпечення України зброєю, схваленої Конгресом, щоб примусити Путіна до переговорів», — заявив він.

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Із заявами виступили також демократи, серед них співголова комітету Сенату із закордонних відносин Джин Шагін.

«Президент Трамп лише минулого тижня пообіцяв знайти додаткові системи ППО для України, але голова Пентагону Піт Геґсет та його заступник Колбі, схоже, ігнорують президента. … Це безрозсудне рішення дозволяє Путіну ще більше водити за носа Трампа та вигравати час на полі бою», — сказала вона.

Президент Дональд Трамп наразі ніяк не прокоментував це рішення про призупинення військової допомоги, гна сьогодні, як зазначив Остап Яриш, у господаря Білого дому не заплановано жодних публічних заходів.

Нагадаємо, рішення адміністрації Трампа зупинити передавання певних ракет і боєприпасів Україні викликало критику серед республіканців.

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