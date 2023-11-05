На Філіппінах відомого журналіста вбили у прямому ефірі – він саме презентував радіопрограму. Чоловіка застрелили в його будинку в Каламбі, який також служив його офісом.

Про це повідомляє The Independent.

Національна спілка журналістів Філіппін (NUJP) заявила, що 57-річний Хуан Джумалон, який працював на радіостанції Gold FM 94.7 і був відомий слухачам як DJ Джонні Вокер, був застрелений у Західному Місамісі у неділю, 5 листопада.

Напад невстановлених озброєних людей стався під час прямої трансляції у Facebook.

Джумалон став 199-м журналістом, убитим на Філіппінах від 1986 року, і четвертим за часів правління адміністрації президента країни Маркоса-молодшого.

"Багато журналістів повідомили нам про погрози від політиків та їхніх прихильників після того, як вони висвітлювали вибори в Барангаї та Сангуніанг Кабатаан 30 жовтня минулого року", - сказала старший член NUJP Кет Кортез.

Cebu Daily News повідомило, що початкове розслідування поліції виявило, що один із нападників попросив дозволу увійти до приміщення радіостанції, щоб оголосити "щось важливе".

"Вочевидь, вони знали дорогу, тому що відчинили залізні ворота й увірвалися всередину радіостанції", - пишуть ЗМІ.

Як пишуть журналісти, один із нападників дістав із кишені пістолет незадовго до того, як увійшов до кабіни, де Джумалон саме був в ефірі. Він нібито вистрілив один раз у бік журналіста, а інший чоловік стежив.

Журналіста терміново доставили його до лікарні, де після прибуття лікарі констатували його смерть.

Нагадаємо, у Москві співак-путініст влаштував "ядерне" шоу і натиснув "червону кнопку" (відео).

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