На Филиппинах известного журналиста убили в прямом эфире – он как раз презентовал радиопрограмму. Мужчину застрелили в его доме в Каламбе, который также служил его офисом.

Об этом сообщает The Independent.

Национальный союз журналистов Филиппин (NUJP) заявил, что 57-летний Хуан Джумалон, работавший на радиостанции Gold FM 94.7 и известный слушателям как DJ Джонни Уокер, был застрелен в Западном Миссамисе в воскресенье, 5 ноября.

Нападение неустановленных вооруженных людей произошло во время прямой трансляции в Facebook.

Джумалон стал 199-м журналистом, убитым на Филиппинах с 1986 года, и четвертым при правлении администрации президента страны Маркоса-младшего.

"Многие журналисты сообщили нам об угрозах от политиков и их сторонников после того, как они освещали выборы в Барангае и Сангунианг Кабатаан 30 октября прошлого года", — сказала старший член NUJP Кэт Кортез.

Cebu Daily News сообщило, что первоначальное расследование полиции обнаружило, что один из нападавших попросил разрешения войти в помещение радиостанции, чтобы объявить "что-то важное".

"Очевидно, они знали дорогу, потому что открыли железные ворота и ворвались внутрь радиостанции", - пишут СМИ.

Как пишут журналисты, один из нападавших достал из кармана пистолет незадолго до того, как вошел в кабину, где Джумалон как раз был в эфире. Он якобы выстрелил один раз в сторону журналиста, а другой мужчина следил.

Журналиста срочно доставили его в больницу, где по прибытии врачи констатировали его смерть.

Напомним, в Москве певец-путинист устроил "ядерное" шоу и нажал "красную кнопку" (видео).

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