Відправляв дрони на батьківщину: в Австрії суд виправдав українця

Чоловік не визнав себе винним за звинуваченням у порушенні санкцій ЄС проти Росії, суддя також не побачив порушення закону.

В Австрії відбувся суд у справі українця, який у вересні 2023 відправив кілька дронів на батьківщину і якого звинуватили у продажі військових матеріалів в Україну.

Про це повідомляє пише "Укрінформ".

Згідно з оприлюдненою судом інформацією, справа, яка розглядалася у четвер, стосувалася "чоловіка, 1989 року народження, за кримінальні злочини у відносинах з третіми країнами (продаж військових матеріалів Україні) у період з 18 по 27 вересня 2023 року в Зайтенштеттені".

Також читайте Різка заява Зеленського: президент назвав винних у важкій ситуації на Харківщині

Як зазначає АРА, 34-річний юрист у квітні 2022 року виїхав до Австрії, втікаючи від війни, і працював у сфері IT-послуг у Нижній Австрії. Згідно з розслідуванням кримінальної поліції Австрії, українець реалізував куплені в Австрії дрони у своєму рідному місті.

"34-річний чоловік не визнав себе винним за звинуваченням у порушенні санкцій ЄС проти Росії: через перекладачку він стверджував, що поставки дозволені, якщо території є контрольованими Україною, а не підконтрольними Росії. А так було у випадку з Запоріжжям. Суддя також не побачив порушення закону", - йдеться у повідомленні.

Виправдувальний вирок поки не вступив у законну силу, оскільки прокуратура поки не зробила заяви зі свого боку.

Нагадаємо, один український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.