Отправлял дроны на родину: в Австрии суд оправдал украинца

Мужчина не признал себя виновным по обвинению в нарушении санкций ЕС против России, судья также не увидел нарушения закона.

В Австрии состоялся суд по делу украинца, который в сентябре 2023 года отправил несколько дронов на родину и которого обвинили в продаже военных материалов в Украину.

Об этом сообщает "Укринформ".

Согласно обнародованной судом информации, рассматриваемое в четверг дело касалось "мужчины, 1989 года рождения, за уголовные преступления в отношениях с третьими странами (продажа военных материалов Украине) в период с 18 по 27 сентября 2023 года в Зайтенштеттене".

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Как отмечает АРА, 34-летний юрист в апреле 2022 года уехал в Австрию, убегая от войны, и работал в сфере IT-услуг в Нижней Австрии. Согласно расследованию криминальной полиции Австрии, украинец реализовал купленные у Австрии дроны в своем родном городе.

"34-летний мужчина не признал себя виновным по обвинению в нарушении санкций ЕС против России: через переводчицу он утверждал, что поставки разрешены, если территории являются контролируемыми Украиной, а не подконтрольны России. А так было в случае с Запорожьем. Судья также не увидел нарушения закона", — говорится в сообщении.

Оправдательный приговор еще не вступил в законную силу, поскольку прокуратура пока не сделала заявлене со своей стороны.

Напомним, один украинский FPV-дрон взорвал целый взвод оккупантов.