В одному з притулків Польщі відкрили "вікно життя" для кошенят і цуциків

Проєкт фінансується з міського бюджету.
"Вікно життя" для кошенят і цуциків відкрили в одному з притулків для тварин у Польщі.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.
Зазначається, що це невелика кімната, де можна лишити новонароджену кішку чи собаку без зайвих запитань та жодних наслідків.
Від квітня, відколи діє "вікно життя", у притулку залишили близько сотні собак і стільки ж котів. Волонтери, які тут працюють, зізнаються: вражені цими масштабами.
"Вікно життя" для тварин відкрили за сприяння влади міста АлексаАндрув-Лодзький. Проєкт фінансується з міського бюджету, крім того, чиновники просять небайдужих містян теж підтримувати прихисток.