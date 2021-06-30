В одному з притулків Польщі відкрили "вікно життя" для кошенят і цуциків

В одному з притулків Польщі відкрили "вікно життя" для кошенят і цуциків

Проєкт фінансується з міського бюджету.

"Вікно життя" для кошенят і цуциків відкрили в одному з притулків для тварин у Польщі.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що це невелика кімната, де можна лишити новонароджену кішку чи собаку без зайвих запитань та жодних наслідків.

Від квітня, відколи діє "вікно життя", у притулку залишили близько сотні собак і стільки ж котів. Волонтери, які тут працюють, зізнаються: вражені цими масштабами.

"Вікно життя" для тварин відкрили за сприяння влади міста АлексаАндрув-Лодзький. Проєкт фінансується з міського бюджету, крім того, чиновники просять небайдужих містян теж підтримувати прихисток.

Новини світу: в одному з притулків Польщі відкрили "вікно життя" для кошенят і цуциків

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