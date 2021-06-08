Всі докази свідчать про причетність Росії до збиття рейсу MH17 – Bellingcat

У версії слідства достатньо підтверджень.

Всі докази у справі про катастрофу MH17 на Донбасі вказують на те, що літак збила російська ракета і саме Росія постачала зброю.

Про це в інтерв'ю DW заявив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, який був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777 Малайзійських авіаліній.

"Ми бачили так багато взаємно підтверджуючих доказів, що загалом не існує іншого пояснення, крім факту того, що Росія надала зброю, за допомогою якого був збитий літак і вбиті 298 осіб", – зазначив він.

За словами Грозєва, в Bellingcat бачили більше доказів, ніж ті, які були представлені в суді, оскільки вивчили кожен доступний фрагмент телекомунікаційних даних, супутникове фото, пост у соцмережах, розміщений російськими солдатами, зокрема із зенітно-ракетної бригади, яка могла транспортувати ЗРК "Бук".

"Якби Росія хотіла встановити правду, вона б просто співпрацювала зі слідством тією мірою, якою її про це просили. А вона як і раніше відмовляється", – резюмував він.

Нагадаємо, міжнародне слідство встановило, що малайзійський Boeing, який у липні 2014 року летів з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом з російської ракетної установки "Бук". Загинули 298 людей - це всі, хто був на борту. Нідерландські юристи вивчають українське законодавство заради компенсації постраждалим. Для цього представники потерпілих вже залучили українську юридичну фірму, яка провела аналіз, і зараз ці документи перекладають нідерландською мовою.

Підозрювані в збитті рейсу MH17 у 2014 році над окупованою частиною Донецької області 7 червня не з'явилися на засідання суду в Гаазі.

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