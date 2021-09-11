Xiaomi блокує свої телефони в анексованому Криму

В компанії кажуть, що покупцям заборонено експортувати телефони на території, які перебувають під санкціями.

Виробник китайських смартфонів Xiaomi почав блокувати смартфони в анексованому Росією Криму. Також компанія забороняє продаж смартфонів в Ірані, Сирії, Північній Кореї, Судані та на Кубі, інформує сайт XDA Developers.

Телефони блокують за кілька днів після першого ввімкнення та активації смартфона. Усі функції пристрою стають недоступними. Замість них на екрані з'являється такий напис: "Політика Xiaomi не дозволяє продаж або екпорт продукту на території, на якій ви намагалися активувати його. По додаткову інформацію звертайтеся безпосередньо до продавців".

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Хоча компанія офіційно не представлена ​​на ринку США, вона все ж посилається на місцеві закони. В угоді користувача на офіційному сайті Xiaomi є пункт 14.2, у якому зазначено, що покупцям заборонено експортувати телефони у ці регіони, адже вони перебувають під санкціями.

Деякі користувачі у соцмережах пишуть, що смартфвони, які були активовані перед ввезнням на ці території, не блокуються, як і пристрої з модифікованою прошивкою. Хоча підтвердження цих даних наразі немає.

Нагадаємо, СБУ завадила нелегальному ввезенні партії смартфонів iPhone 12 на понад мільйон гривень.

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