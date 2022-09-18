"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі": президентка Грузії закликала відповісти окупантів за злочини

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.

Про це вона написала у Twitter.

"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. За ці військові злочини має відповісти справедливість. Україна не впаде, і запанує мир. СлаваУкраїні", - сказала вона.

I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022

Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.

Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

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