Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі": президентка Грузії закликала відповісти окупантів за злочини

Дата публікації
Перегляди
796
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі": президентка Грузії закликала відповісти окупантів за злочини

Фото: Associated Press

Україна не впаде, зазначила Саломе Зурабішвілі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.

Про це вона написала у Twitter.

"Я рішуче засуджую звірства, вчинені Росією в Ізюмі. За ці військові злочини має відповісти справедливість. Україна не впаде, і запанує мир. СлаваУкраїні", - сказала вона.

Зурабішвілі заявила, що звірства росіян в Ізюмі є військовими злочинами і закликала до правосуддя щодо винних.

Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
796
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація