УЄФА розглядає варіант проведення фіналу Ліги чемпіонів за межами Європи - ЗМІ

Європейський футбольний союз (УЄФА) отримав пропозицію щодо проведення одного з наступних фіналів Ліги чемпіонів за океаном.

Обговорення цього питання відбудеться наступного тижня на генеральній асамблеї УЄФА у Стамбулі.

Як повідомляє іспанське видання AS, організація розглядає можливість проведення вирішального матчу Ліги чемпіонів у США. Водночас, точно йдеться не про нинішній сезон.

В УЄФА переконані, що проведення фіналу турніру за межами європейського континенту розширить географію футбольного ринку Європи, що призведе до зростання доходів від продажу спонсорських та телевізійних прав.

Зазначимо, що поки що всі фінали єврокубків грались винятково в Європі. Фінал Ліги чемпіонів-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на Олімпійському стадіоні у Стамбулі (Туреччина).

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