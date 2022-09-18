УЕФА рассматривает вариант проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы - СМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) получил предложение о проведении одного из следующих финалов Лиги чемпионов за океаном.

Обсуждение этого вопроса состоится на следующей неделе на генеральной ассамблее УЕФА в Стамбуле.

Как сообщает испанское издание AS, организация рассматривает возможность проведения решающего матча Лиги чемпионов в США. В то же время, речь точно идет не о нынешнем сезоне.

В УЕФА уверены, что проведение финала турнира за пределами европейского континента расширит географию футбольного рынка Европы, что приведет к росту доходов от продаж спонсорских и телевизионных прав.

Отметим, что пока все финалы еврокубков игрались исключительно в Европе. Финал Лиги чемпионов-2022/23 состоится 10 июня 2023 года на Олимпийском стадионе в Стамбуле (Турция).

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