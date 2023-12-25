Японський роботизований посадковий апарат SLIM прибув на місячну орбіту. Це відбулося на Різдво, 25 грудня, як і планувалося. Космічний корабель вийшов на місячну орбіту о 02:51 ранку за східним часом.

Про це пише портал Space.

"Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) із задоволенням повідомляє, що 25 грудня о 16:51 на місячну орбіту було успішно виведено апарат SLIM.

Космічний корабель перебуває на еліптичній орбіті. Вона займає 6,4 години, щоб обігнути Місяць, наближаючись до 373 миль (600 кілометрів) від місячної поверхні в найближчій точці та досягаючи 2485 миль (4000 км) у найдальшій.

Ця віха дозволяє SLIM досягти мети, щоб спробувати приземлитися на Місяць 19 січня. Успіх у цій спробі буде історичним; на сьогодні лише чотири країни — СССР, США, Китай та Індія — здійснили м’яку посадку корабля на Місяць.

SLIM довжиною 8,8 фута (2,7 метра) запущено 6 вересня разом із потужним рентгенівським космічним телескопом XRISM.

Японські космічні кораблі розгорнули на навколоземній орбіті, а XRISM залишається там і сьогодні. Але SLIM покинув гравітаційний колодязь нашої планети 30 вересня, розпочавши довгий, окружний та енергоефективний шлях до Місяця.

Цей похід завершився сьогодні, коли SLIM вийшов на місячну орбіту. Тепер зонд почне готуватися до спроби приземлення, під час якої він намагатиметься відповідати вимогам “Місячного снайпера”.

"Створивши посадковий модуль SLIM, люди зроблять якісний зсув у напрямку можливості приземлятися там, де ми хочемо, а не лише там, де легко приземлитися, як це було раніше", - зазначили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, що атмосфера Марса роздулася учетверо.

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