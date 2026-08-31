За підпал лісу хочуть карати смертю: влада однієї з країн готує новий закон

Лісова пожежа (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун доручив підготувати зміни до кримінального законодавства, які передбачатимуть смертну кару за навмисні підпали лісів.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Таке рішення ухвалили на тлі масштабних пожеж на півночі країни, внаслідок яких протягом останнього тижня загинули щонайменше 12 людей.

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У неділю Теббун заявив, що відповідні поправки до Кримінального кодексу мають представити уряду найближчими днями. За його словами, правоохоронці вже затримали кількох людей, яких підозрюють у причетності до підпалів.

Масштабні пожежі спалахнули в середині минулого тижня у східних районах Алжиру — Джиджелі, Беджаї та Тізі-Узу. Вогонь охопив великі площі лісу, а сильний вітер сприяв його швидкому поширенню. Частині місцевих жителів довелося залишити свої домівки.

Через загибель людей влада країни оголосила триденну жалобу.

Алжир уже не вперше потерпає від смертоносних лісових пожеж. У 2023 році вони забрали життя понад 30 людей, а двома роками раніше загинули близько 90. Влада й тоді заявляла про можливі навмисні підпали.

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Водночас фактично смертна кара в Алжирі не застосовується понад 30 років. За даними Всесвітньої коаліції проти смертної кари, суди країни можуть виносити смертні вироки, зокрема за тероризм і державну зраду, однак останню страту провели ще 1993 року.

Нагадаємо, у декількох регіонах Іспанії продовжують палати масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація нині спостерігається в андалусійській провінції Уельва, де вогонь поблизу муніципалітету Ньєбла вже охопив понад 8000 гектарів лісу та змусив евакуювати близько пів тисячі людей.

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