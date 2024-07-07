"Жирна" ціль для удару: партизани знайшли місце збирання бомбардувальників РФ

Завод "Тюменські моторобудівники" є ключовим підприємством в російській військовій авіаційній промисловості.
Партизани руху "АТЕШ" знайшли та розвідали місце, де збирають бомбардувальники у Тюмені.
Про це партизанський рух повідомив на сторінці у телеграм.
"Наш агент зібрав дані про завод "Тюменські моторобудівники", ключове підприємство в російській військовій авіаційній промисловості. Завод бере участь у розробці та виробництві військових вертольотів і літаків, включно з винищувачами, бомбардувальниками і транспортними літаками", - йдеться у дописі.
Окрім того, АТЕШ оприлюднив координати критично важливого для РФ підприємства: 57.15012, 65.46873
"На підприємстві критичні проблеми в спробах налагодити виробництво газотурбінних двигунів, як заміну західним аналогам, як обіцяли на заводі", - зауважили партизани.
Нагадаємо, за інформацією партизанів, російські окупанти злякались осіннього "прориву" ЗСУ і взялись посилювати оборону Криму.
Читайте провідні новини:
- У Британії новий уряд: цікавинки виборів, як зміниться підтримка України та на що Києву потрібно звернути особливу увагу
- Як врятувати кількість населення України та чи допоможуть мігранти: науковець ошелешив прогнозом
- Мобілізація: у представників ТЦК з’явився новий обов’язковий документ – хто не може вручати повістки