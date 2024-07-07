Раптово зник меч "Екскалібур", що пролежав у скелі 1300 років

У Франції викрали з каменю історичний меч, який нібито пролежав там 1300 років.

Про це пише LADbible.

Він називається Дюрандаль. Меч належав французькому лицареві часів Карла Великого, відомому як Роланд, який був легендарною постаттю у французькій історії. Він правив на тодішньому кордоні Франції з Бретанью (сучасна частина північно-західної Франції) і загинув у битві 778 року, а його останній бій став предметом легенди.

За легендою, меч був незнищенним і здатним прорубувати камінь, і коли Роланд був при смерті, він спробував знищити його, розрубавши об скелю. Оскільки клинок не зламався, він або сховав його під тілом, коли помирав від ран, або ж відкинув за сотню метрів від себе, де він заглибився в скелю.

У французькому містечку Рокамадур у скелі дійсно був меч, місцева туристична рада стверджує, що це копія Дюрандаля, але клинок, замурований у камені на висоті понад 9 метрів над землею, міг бути справжнім. Якщо це так, то він існує вже 1300 років, і його раптове зникнення стало шоком.

Рокамадур / Фото: Getty Images

На жаль, меч у камені дійсно зник, і є побоювання, що причиною його зникнення є крадіжка.

Про це заявив місцевим ЗМІ мер міста Домінік Ленфант: "Ми будемо сумувати за Дюрандалем. Він був частиною Рокамадура протягом століть, і немає жодного екскурсовода, який би не вказав на нього під час свого візиту. Рокамадур відчуває, що у нього вкрали частину його самого, але навіть якщо це легенда, долі нашого містечка і цього меча переплетені".

Меч був настільки цінним для Рокамадура, що коли його на деякий час забрали для експонування в музеї, радник і охоронець супроводжували клинок додому.

Розслідування щодо місцерозташування меча розпочато.

Нагадаємо, на півдні Африки знайшли житло комах, якому понад 30 тисяч років. Перші терміти з цієї колонії жили в один час із шаблезубими тиграми та волохатими мамутами часів Льодовикового періоду.

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