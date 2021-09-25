Аргентинка вбила свого хлопця телефоном: поцілила йому в голову

Аргентинка вбила свого хлопця телефоном: поцілила йому в голову

Хлопець помер через вісім днів після інциденту.

В Аргентині 22-річна дівчина вбила свого хлопця, потрапивши йому в голову смартфоном.

Удар припав на скроню, повідомляє Daily Mail.

Нещасний випадок стався у квітні у місті Сальта. Під час сварки Луїс Даріо Гуантей вдарив свою дівчину Роксану Аделіну Лопес по обличчю. У відповідь дівчина схопила телефон і кинула в чоловіка. Смартфон потрапив у скроню.

Після інциденту в чоловіка почався сильний головний біль. Він звернувся до лікарні, де йому зробили операцію. Утім, він помер через вісім днів від моменту сварки. Мати померлого звернулася до поліції.

Новина про смерть молодика стала надбанням громадськості лише зараз. З'ясувалося, що дівчина померлого опинилася у центрі розслідування. Роксану відпустили під заставу. Розслідування триває.

Як повідомлялося, в індійському Мумбаї 18-річна дівчина випадково почистила зуби щурячою отрутою і померла. Вона почистила зуби і лише після цього зрозуміла, що то була не паста. Дівчина прополоскала рот і нікому не сказала про інцидент. Згодом вона відчула сильний біль у животі. Мати відвезла її до лікарні, але вона померла.

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